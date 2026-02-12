Yunan Basını Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis Görüşmesini Nasıl Gördü? 'Bölgede Türk Rüzgarı Esiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, açıklamasında, 'İyi niyet ile çözümsüz sorun yoktur' ifadelerini kullanarak diyalog vurgusu yaptı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, 'Her zaman diyalogdan yanayız' dedi.Görüşme, Yunan basınında da geniş yankı buldu. Çeşitli Yunan haber kuruluşları iki lider arasındaki olumlu atmosfere dikkat çekerken, Başkan Erdoğan'ın barış ve istikrar mesajlarını öne çıkardı.Yunanistan merkezli News24/7 haber sitesi, görüşme öncesinde Başkan Erdoğan'ın, temasların temel amacının bölgede barışa katkı sunmak olduğunu ifade ettiğini aktardı. Haberde, Türkiye'nin bölgesel rolüne dikkat çekilerek 'Bölgede Türk rüzgarı esiyor' değerlendirmesine yer verildi.News24/7 ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'in ziyareti öncesinde barış ve istikrar için iş birliği mesajı verdiğini belirtti. Haberde Erdoğan'ın şu sözleri aktarıldı:'Kendimiz için barış ve güvenlik istediğimiz gibi, istikrar, kalkınma ve refahı da komşularımız ve tüm kardeş ülkelerimiz için istiyoruz.'Dnews haber kuruluşu ise Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Haberde, Türk diplomasisinin temel yaklaşımına da değinildi.Dnews haber kuruluşu ise Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Haberde, Türk diplomasisinin temel yaklaşımına da değinildi.News24/7, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin barış diplomasisine ilişkin şu ifadelerine geniş yer verdi:'Hiçbir çekince olmaksızın, tüm paydaşlarla görüşmeler yapıyoruz; fikirlerimizi ve önerilerimizi mutlak bir kardeşlik ruhuyla muhataplarımızla paylaşıyoruz. İnsanlık tarihiyle yaşıt bir bölgenin kadim sakinleri olarak son yıllarda çatışmalarla, kardeş kavgalarıyla, Gazze'de olduğu gibi barbarlıkla anılan coğrafyamızın yeniden barış, güvenlik ve refah diyarı haline gelmesi için iyi niyetle çalışıyoruz.'Haberde, Türkiye'nin bölgede barışın tesis edilmesi yönünde aktif diplomasi yürüttüğüne dikkat çekildi.Proto Thema gazetesi, Miçotakis'in Ankara'ya inişiyle birlikte olumlu havanın hissedildiğini yazdı.Gazete, iki liderin ortak açıklamalarında dostane bir üslup benimsediğini, görüşmenin ardından ise Başkan Erdoğan'ın Yunan Başbakan'a önceki temaslarına ait bir fotoğraf albümü gösterdiğini aktardı.Lifo ve Kathimerini gibi yayın organları ise Ankara'daki temasların diplomatik çıktıları üzerinde durdu.Tarafların bölgesel istikrarı destekleyen mutabakatlara imza attığı, açık iletişim kanallarının korunması konusunda mutabık kalındığı ve ilişkilerdeki olumlu iklimin sürdürülmesinin her iki ülke için de faydalı olduğu görüşünün paylaşıldığı aktarıldı.Yunan basınında, Ege ve deniz yetki alanları konusunun iki ülke arasındaki temel görüş ayrılığı olarak öne çıktığı ifade edilirken, buna rağmen diyalog zemininde ilerleme sağlanabileceğine yönelik mesajların altı çizildi.Skai televizyonu, iki NATO müttefiki arasındaki gerilimin son dönemde azaldığını hatırlatarak Ankara'daki uzlaşmacı tonun bu sürecin devamı olarak görülebileceğini değerlendirdi.Göç meselesi de Yunan medyasının gündemindeydi. Miçotakis'in Ege'nin doğusunda düzensiz göç akışında ciddi düşüş yaşandığını söylediği ve kaçakçılıkla mücadelede iş birliğinin süreceğini vurguladığı bildirildi.Ekonomik ilişkiler de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. İki liderin, ikili ticaret hacmini 10 milyar avro seviyesine çıkarma hedefini yinelediği, sınır ötesi kara ve demiryolu hatlarının modernizasyonu ile enerji alanında, özellikle elektrik bağlantıları ve yenilenebilir kaynaklar konusunda iş birliği imkanlarının değerlendirileceği ifade edildi.Bazı yayın organları, Başkan Erdoğan'ın Avrupa'daki savunma girişimlerine Türkiye'nin dahil olmasının ortak menfaat olacağı yönündeki mesajını öne çıkarırken, bunun Atina'da farklı yorumlara yol açtığını yazdı.Ankara'nın kararlı tutumuna dikkat çeken yorumlarda, görüşmede Türkiye'nin diplomatik ağırlığının hissedildiği değerlendirmesi yapıldı.