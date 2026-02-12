AK Partili Hakan Han Özcan’dan Özgür Özel'e Sert Sözler! 'CHP Şimdi Sarhoş Genel Başkanı Pohpohluyor'

Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz giderek tırmandı. İstifaların peş peşe yaşandığı CHP'de son olarak Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldığını açıkladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a yönelik ortaya çıkan küfür ve hakaret dolu mesajlar, bir kez daha CHP'nin iç yüzünü ortaya çıkardı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Pursaklar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. CHP'de yaşanan tartışmaların parti içindeki anlayışı ortaya koyduğunu savunan Özcan, 'Kendi genel başkanı, kendi belediye başkanına en ağır hakaretleri edebiliyor. İşleri bozulduğu zaman en ağır sözleri sarf ediyorlar' ifadelerini kullandı.Son günlerde kamuoyunu meşgul eden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa eden eski Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddialarına değinen Özcan, CHP'nin siyasi ahlakını sorguladı:'Gündemde görüyorsunuz; kendi genel başkanı, kendi belediye başkanına en ağır hakaretleri, küfrü yapabilen bir topluluk bunlar. İşleri bozulduğu zaman en ağır hakaretleri yaparlar. Bunlar ikiyüzlü. Bunlarda aile kavramı yok.'CHP'nin yerel seçim sürecindeki bazı söylemlerini eleştiren Özcan, alkol kullanımı üzerinden Yeşilay hatırlatması yaparak şunları söyledi:'CHP şimdi sarhoş genel başkanı pohpohluyor. Bunların seçim vaadi de zaten rakıyı ucuzlatmaktı. Yeşilay'ın bir kamu spotu vardı; 'Alkol aile içi şiddeti artırır' diye. Şimdi rakı masasındaki sarhoş genel başkanı pohpohluyorlar, iki gün sonra onu da taşlayacaklar. Çünkü bunların derdi hizmet değil, derdi icraat değil.'Özcan, CHP'nin geçmişteki 'helalleşme' söylemlerinin samimi olmadığını, sağcı ve muhafazakar seçmenin aldatılmaya çalışıldığını savundu:'Bunlar İYİ Parti'den, diğer partilerden vekil alırken başka söylerler; kendilerine vekil pazarı kurarken başka söylerler. Sağcıları da, ülkücüleri de, muhafazakarları da takiye ile kandırmaya çalıştılar. Ama sonunda asıllarına rücu ettiler. Bunlarda cibiliyet yok, bunlarda izan yok, bunlarda vatan millet kavramı yok.'CHP'nin mevcut yönetim kadrosuna yönelik 'vesayet' ve 'dış güçler' suçlamalarında bulunan Hakan Han Özcan, konuşmasını şu sert ifadelerle sürdürdü:'Şu anki Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki FETÖvari veyahut da uluslararası manada birilerinin maşalığını yapan yöneticilere sahip. İngiliz'inden, Amerikalı'sından medet umuyorlar. Allah bu milleti ve Müslümanları bu CHP zihniyetinden ve bunların ekibinden korusun.'Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla bitiren Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek şunları söyledi:'Rabbim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin birliğini daim eylesin. Bizler her hanede, her sokakta 'Ak Elçi' olarak çalışacağız. Allah izin verirse Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oranlarla Ankara'dan, İstanbul'dan ve tüm illerden yeniden güçlü bir şekilde çıkaracağız.'