Bursa'da Acı Kaza! Beton Tankeri Refüje Devrildi

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Gökbayrak yönetimindeki kuru beton tankeri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. Sürücü araçta sıkışarak yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökbayrak, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Gökbayrak, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.