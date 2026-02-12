Apple Spotify’ın O Özelliğini Kopyalayabilir!

Yapay zeka teknolojileri kullandığımız neredeyse tüm uygulamalara entegre olmaya başlarken, müzik servisleri de bu büyük dönüşümden payını alıyor. Sektördeki en büyük rakiplerin sunduğu yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma özelliği, son dönemin en popüler trendlerinden biri haline geldi. Ancak Apple Music kullanıcıları, henüz rakiplerde standartlaşmaya başlayan bu özellikten mahrum durumda ve gözler gelecek güncellemelere çevrildi.Piyasadaki dev oyuncular olan YouTube Music ve Spotify, kullanıcıların sadece basit bir metin veya ruh hali girerek saniyeler içinde kişiselleştirilmiş listeler oluşturmasına olanak tanıyor. Örneğin kullanıcılar, dinleme geçmişlerine ve anlık trendlere dayalı olarak, “koşu yaparken tempoyu koruyacak enerjik şarkılar” gibi spesifik komutlarla yapay zekaya liste hazırlatabiliyor. Amazon Music de benzer araçlar sunarken, Apple Music şu anda komut tabanlı liste oluşturma seçeneği sunmayan nadir büyük platformlardan biri olarak dikkat çekiyor.Apple, yıllardır “Sizin İçin” bölümünde algoritmik öneriler sunsa da, kullanıcıların doğrudan bir komut yazıp karşılık alabildiği üretken bir sistem henüz mevcut değil. Bloomberg kaynaklarına göre Apple'ın bir süredir AI odaklı yenilikler üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak şu ana kadar sunulan özellikler, şarkılar arası geçişleri iyileştiren AutoMix ve şarkı sözü çevirileriyle sınırlı kaldı. Beklenen “komutla liste oluşturma” özelliği henüz platforma eklenmedi.Beklentiler, Apple'ın yapay zeka özelliklerini daha geniş kapsamda sunması beklenen iOS 27 güncellemesi üzerinde yoğunlaşıyor. Rakiplerin sunduğu deneyimi yakalamak adına, Apple Intelligence destekli yeni müzik özelliklerinin bu sürümle gelmesi oldukça muhtemel. Şu an için kullanıcılar ChatGPT entegrasyonu ile benzer listeler oluşturmaya çalışsa da, bu yöntem dinleme geçmişine erişemediği için tam anlamıyla kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamıyor. Apple'ın getireceği yerel bir çözümün, rakipleriyle arasındaki bu farkı kapatması bekleniyor.