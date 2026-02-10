Mesai Arkadaşını Yaraladı!

Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle ayrıldığı öne sürülen Ümran Alan, dedikodular devam edince yanına aldığı tabancayla eski iş yerine gitti.Kız kardeşi hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdüğü eski iş arkadaşları ile tartışan Alan, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.Olay yerine gelen polisi fark eden Ümran Alan, teslim olmayarak iş yerinin çatısına çıktı. Alan ekiplere direnince, olay yerine özel harekat timleri sevk edildi.Timlerin operasyonuyla etkisiz hale getirilen Ümran Alan'ın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca da çıktı.Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, 'Kız kardeşim hakkında uygunsuz görüntüleri olduğuna dair dedikodular yaydıkları gerekçesiyle eski çalıştığım iş yerine gittim. Oradakiler konuşmaya devam edince sinirlendim, yanımda getirdiğim silahla önüme gelene ateş ettim.' dediği belirtildi.Ümran Alan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.