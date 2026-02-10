İstanbullular Dikkat! 2-3 Günlük Dalga Geliyor

İstanbul’da hafta başından bu yana etkili olan ve iliklerimize kadar işleyen o nemli soğuklar yerini bahar esintilerine bırakmaya hazırlanıyor. Vatandaşlara lodos uyarısı verildi.

İstanbul, birkaç gündür Karadeniz üzerinden nem taşıyan ve hissedilen sıcaklığı dondurucu seviyelere çeken poyraz rüzgarının etkisi altındaydı.Ancak meteoroloji uzmanlarından İstanbulluları sevindirecek haber geldi.Güneyden esecek olan lodos rüzgarı, İstanbul’un üzerindeki soğuk hava perdesini dağıtacak.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul’da 2-3 gün boyunca lodosun etkili olacağını duyurdu. Uyarısında şu sözlere yer verdi:“Sevgili İstanbullular bu havada çamaşır yıkamayın, zor kurur. Nemli soğuk poyraz esiyor. Perşembeden itibaren lodos başlıyor. 2-3 gün lodos olacak, o zaman iyi kurur.”