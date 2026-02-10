  • USD: 43,55 - 43,62
  • EURO: 51,85 - 51,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ege Denizi'nde Deprem! AFAD Duyurdu

Ege Denizi'nde saat 07.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 10.02.2026 - 09:10 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:10 / Editör: Fehmi Öztürk
Ege Denizi'nde Deprem! AFAD DuyurduEge Denizi'nde saat 07.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.34'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 26,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.