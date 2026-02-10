Ege Denizi'nde Deprem! AFAD Duyurdu

Ege Denizi'nde saat 07.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.34'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 26,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.