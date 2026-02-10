Araç Kiralama Sektöründe Kurallar Değişiyor!

Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe adil bir piyasa yapısı oluşturmak ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Hazırlanan yeni yönetmelik taslağı ile araç kiralama süreçlerine köklü değişiklikler getirilmesi planlanıyor. Özellikle günübirlik veya kısa süreli kiralamaları kapsayan bu düzenleme hem işletmelere hem de kiralanacak araçlara belirli standartlar getirerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.Yeni taslağa göre kiralama şirketleri artık belirli bir yaşın üzerindeki araçları filolarında tutamayacak. Klasik araçlar hariç olmak üzere 100 bin kilometreyi aşan veya 5 yaşından büyük taşıtların kiraya verilmesi yasaklanacak. Ayrıca işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale getirilecek ve bu belgeye sahip olmayanlar faaliyet gösteremeyecek. Büyükşehirlerdeki firmalar için ise filolarında en az iki adet hibrit veya elektrikli araç bulundurma şartı aranacak.Tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuların başında gelen depozito iadeleri için de net kurallar belirlendi. İşletmeler araç iadesini takip eden 7 gün içinde depozitoyu müşteriye geri ödemek zorunda olacak. Ayrıca kasko ve sigorta bedelleri kiralama ücretine dahil edilecek ve müşteriden ekstra bir sigorta parası talep edilemeyecek. Mahkeme kararı olmadan değer kaybı adı altında tüketiciden keyfi kesintiler yapılmasının da önüne geçilecek.Düzenleme sadece kiralama şirketlerini değil ilan platformlarını da bağlıyor. İnternet üzerinden hizmet veren ilan siteleri kiralama ilanı veren işletmelerin yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Belgesi olmayan merdiven altı işletmelerin ilan vermesi engellenecek. Sektörün bu yeni sisteme adapte olabilmesi için mevcut işletmelere 1 Ocak 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanınacak.