  • USD: 42,97 - 43,05
  • EURO: 50,23 - 50,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tekirdağ’da yaşlı kadının acı sonu: İstiflediği giysi yığınlarının arasında ölü bulundu!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, evinin odasında uzun zamandır topladığı giysi yığınlarının arasında ölü bulundu. Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken, Akdeniz’in komşusu, “Vefat ettiğini duyunca üzüldük. Bulduğu eski giysileri evinde biriktirme huyu vardı" dedi.

Ekleme: 8.01.2026 - 01:09 Güncelleme: 8.01.2026 - 01:14 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Tekirdağ’da yaşlı kadının acı sonu: İstiflediği giysi yığınlarının arasında ölü bulundu!Reşadiye Mahallesi Atatürk 5. Sokak'ta yaşayan 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, uzun zamandır evinin odasında topladığı eski giysi yığınlarının arasında yakınları tarafından hareketsiz vaziyette bulundu.

Tekirdağ’da yaşlı kadının acı sonu: İstiflediği giysi yığınlarının arasında ölü bulundu!

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Müjgan Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ’da yaşlı kadının acı sonu: İstiflediği giysi yığınlarının arasında ölü bulundu!

Yapılan kontrollerin ardından yaşlı kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının vefatına üzüntü duyduklarını ifade eden bir komşusu, 'Annesi kendisinden haber alamayınca cama tıklayarak bizlere haber verdi.

Tekirdağ’da yaşlı kadının acı sonu: İstiflediği giysi yığınlarının arasında ölü bulundu!

Vefat ettiğini duyunca üzüldük. Bulduğu eski giysileri evinde biriktirme huyu vardı' diye konuştu.