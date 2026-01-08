  • USD: 42,97 - 43,05
Marmara Denizi'nde sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı

Marmara Denizi Kartal açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Kartal Demir Sahası'nda emniyete alındı.

Ekleme: 8.01.2026 - 20:57 Güncelleme: 8.01.2026 - 21:25 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Marmara Denizi'nde sürüklenen kargo gemisi kurtarıldıMarmara Denizi Kartal açıklarında, öğle saatlerinde BEYPAZARI isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-9 römorkü bölgeye sevk edildi.

KARGO GEMİSİ EMNİYETE ALINDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'İstanbul Kartal Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen BEYPAZARI isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-9 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Kartal Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi' ifadeleri kullanıldı.