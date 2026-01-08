Eski İş Arkadaşını Bıçakladı!

Kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan 17 yaşındaki Abdullah Kaya, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı 15 yaşındaki arkadaşı D.K. tarafından kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te eski iş arkadaşı dehşet saçtı...Gaziantep Binevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Abdullah Kaya, 3 arkadaşıyla iş yerinden izin alıp çıktı.Kaya, arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı D.K. adlı gençle karşılaştı.Arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.D.K., üzerinde taşıdığı bıçakla Abdullah Kaya'yı kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlıkçılar tarafından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Abdullah Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.Kaçan D.K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.