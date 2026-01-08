Alkol Komasına Girdi! Yere Yığıldı...
İlkadım ilçesinde aşırı alkolden fenalaşan bir şahıs oturduğu bankta fenalaşarak yere yığıldı. Alkollü şahıs, olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda korku dolu anlar kaydedildi.
Meydandaki bankta oturan yaşlı adam, bir süre sonra alkolün etkisiyle baygınlık geçirerek yere düştü.
İHBARDA BULUNULDU
Düşmenin ardından çevrede bulunan vatandaşlar, adamın yanına koşarak uzun süre ayıltmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
UYANDIRLDIKTAN SONRA SİNİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan adama müdahale etti.
Sırtından dürtülerek uyandırılan adam, kendisini ayıltmaya çalışan sağlık görevlilerine sinirlenerek tepki gösterdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık çalışanlarının durumu sakinleştirerek anlatmasının ardından düşmeye bağlı olarak yüzünde ve kafasında yaralar olduğu belirlenen adam, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şahsın yere yığılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
