Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 19 kişi tutuklandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 5 Ocak günü yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı.26 GÖZALTIOperasyon kapsamında ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy ,Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.19 TUTUKLAMA TALEBİDün Adli Tıp Kurumuna götürüler kan ve saç örneği veren şüpheliler bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.TUTUKLANAN İSİMLERSevk edildiği hakimlikçe tutuklanan isimler şu şekilde; Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altundağ, 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, modacı Lerna Elmas, model Duygu Açıksöz, model Merve Uslu, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek, Suma Beach işletmecilerinden Hakan Yıldız, işletmeci Koray Beşlı̇, Spiker Ece Cerenbeli, şarkıcı Berna Arıcı, Suat Yıldız, Gülsüm Bayrak, Merve Eryiğit, Gizem Özköroğlu, Sevgi Taştan ve işletmeci Veysel Avcı bulunuyor.EV HAPSİ VERİLEN ÜÇ İSİMEv hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler ise; model Binnur Buse Alper, Selen Sedef Atmaca ve Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk.4 ŞÜPHELİ SERBESTHaklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakıldı.