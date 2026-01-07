Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' iddialarına yanıt! 'Bize gelen öyle bir haber yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddialarına yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Bize gelen öyle bir haber yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulndu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddialarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bize gelen öyle bir haber yok' dedi.Terörsüz Türkiye süreci kapsamında devam eden görüşmelere ilişkin de soru yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi' ifadelerini kullandı.