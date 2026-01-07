Almanya'da Terör Şüphesi!

Almanya'nın başkenti Berlin'de elektrik kablolarına yapılan ve 50 bin hanenin elektriksiz kalmasına neden olan saldırıya ilişkin terör şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Almanya Federal Savcılığı, 3 Ocak'ta yapılan saldırı hakkındaki soruşturmayı devraldı.Yapılan açıklamada soruşturmanın terör, sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin aksatılması şüphesiyle açıldığı belirtildi.Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada saldırıyı 'terör' diye nitelendirmişti.Başkent Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.