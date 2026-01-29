İlçe Tamamen Buz Tuttu! Termometreler Eksi 33 Dereceyi Gösterdi

  • USD: 43,34 - 43,42
Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ekleme: 29.01.2026 - 09:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:26 / Editör: Fehmi Öztürk
İlçe Tamamen Buz Tuttu! Termometreler Eksi 33 Dereceyi Gösterdiİlçede gece saatlerinde termometreler eksi 33 dereceyi gösterirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 26 derece olarak ölçüldüğü gözlemlendi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarına yönelen vatandaşlar, donma nedeniyle otomobillerini çalıştırmakta güçlük çekti.

Birçok araç soğuk havadan dolayı çalışmazken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunurken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.