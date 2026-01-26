Antalya İddianamesi Hazır! 41 Şüpheli İçin Soruşturma Başlıyor

Antalya'da yapılan yolsuzluk operasyonuna ilişkin yeni bir detay daha gündeme geldi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Şüphelilerden Muhittin Böcek hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''İcbar Suretiyle İrtikap, Haksız Mal Edinme ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Degerlerinin Aklanması'', İlker Arslan hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ve Haksız Mal Edinme'', Mustafa Gökhan Böcek hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Yardım Eden Sıfatıyla İcbar Suretiyle İrtikap ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması'' ile ''Nüfuz Ticareti ve Yardım Eden Sıfatıyla Haksız Mal Edinme'' suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda şüpheli Mustafa Gökhan Böcek hakkında TCK'nin 58/9 maddesinde düzenlenen ''Suçu Meslek Edinen Kişi'' olarak cezalandırılmasının talep edildiği, Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu isimli şüpheliler hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması'' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.İddianame içeriğinde tüm şüphelilerden el koyulan nakdi TL veya döviz cinsinden yaklaşık170.083.116,41 TL mevduatın ve ayrıca el koyma kararı verilen 10 adet daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 rolexmarka saat ve Iphone marka cep telefonu olmak üzere yaklaşık değeri 258.600.000,00 TL taşınmaz ve taşınır malın müsaderesi (işlenen suçtan kazanılanların mülkiyetinin devlete aktarılması) talep edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta, Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.