ABD'nin Uçak Gemisi İran Açıklarında!

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler, ülke geneline yayıldı.ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bini aşkın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.İsrail Kanal 13 televizyonu, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran açıklarındaki görev bölgesine ulaştığını duyurdu.Haberde, Amerikan savaş gemisinin bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde konuşlandığına dikkat çekildi.RESMİ AÇIKLAMA YOKGelişmenin Washington'dan resmi açıklama gelmeden İsrail basını tarafından servis edilmesi dikkat çekti.USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye intikali Orta Doğu'da artan gerilim ortamında ABD'nin askeri varlığını güçlendirdiği şeklinde yorumlandı.ABD Savaş Bakanlığı'ndan da henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.