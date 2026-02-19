AK Parti Gençlik Kolları İstanbul trafiğinde kalan vatandaşın imdadına yetişti

Şişli Mecidiyeköy'de başlatılan çalışmada, iftar saatinde evine yetişemeyen sürücüler ve mesaideki vatandaşlar tek tek ziyaret edildi. Gençlik kollarının hazırladığı paketler, İstanbul'un yoğun trafiğinde Ramazan sevincini sokağa taşıdı.HEDEF 1 MİLYON İFTARİYELİKÇalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, hedeflerinin bu yıl çok daha büyük olduğunu vurguladı:'Şu anda Şişli Mecidiyeköy‘deyiz arkamda görmüş olduğunuz üzere şu anda iftar üzerinde çok yoğun bir trafikle karşı karşıyayız. Biz de AK Gençlik olarak İstanbul'un dört bir tarafından şu anda binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımızın İstanbulluların yanında olduğumuzu beyan ederek, tüm İstanbullular için şu anda iftariyeliklerimizi hazırladık. Şimdi bugün de inşallah iftariyeliklerimizi İstanbullularla buluşturacağız. Yaklaşık 400 bin iftariyemiz İstanbullularla buluşturmuştuk AK Gençlik olarak. Bu sene biz AK Gençlik olarak iftara ‘5 kala' faaliyetlerinde 1 milyona yakın bir hedefle İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla faaliyetlerini devam ettireceğiz.'39 İLÇEDE EŞ ZAMANLI RAMAZAN COŞKUSU'İftara 5 Kala' faaliyetleri sadece Mecidiyeköy ile sınırlı kalmayacak. Ramazan ayı boyunca İstanbul'un tüm ilçelerinde binlerce gönüllü genç, her gün iftar vaktinden hemen önce sahada olacak.