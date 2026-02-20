Meteoroloji Duyurdu! Kar Geri Mi Geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmakta.RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.Öte yandan 8 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıEDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve az bulutluAYDIN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 17°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmakta. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 3°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 14°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu