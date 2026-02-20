Meteoroloji Duyurdu! Kar Geri Mi Geliyor?
Meteoroloji 20 Şubat 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülke genelinde sıcaklıklar düşecek. 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da ise pazar gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmakta.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
8 KENTE SARI KODLU UYARI
Öte yandan 8 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmakta. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu