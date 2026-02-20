Gazze'ye Asker Gönderecek İlk Beş Ülke Belli Oldu! İlk Konuşlandırma Refah'a Yapılacak

Gazze Barış Kurulu açılış toplantısında konuşan Gazze Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers, beş ülkenin yeni kurulan güvenlik gücüne asker göndermeyi taahhüt ettiğini duyurdu.ISF Komutanı Jeffers, açıklamasında Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk'un ISF bünyesinde görev yapmak üzere asker göndereceğini bildirdi.Mısır ve Ürdün'ün ise polis güçlerinin eğitilmesine katkı sağlayacağını belirtti.Jeffers, ISF'nin iki temel görevi bulunduğunu ifade ederek bunların Gazze'de güvenlik ortamını istikrara kavuşturmak ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi tarafından oluşturulan sivil yönetime zemin hazırlamak olduğunu söyledi.'Son birkaç aydır ABD'li askeri uzmanlardan oluşan bir ekip, ISF için gerekli altyapıyı hazırlamak üzere sahada görev yapıyor' diyen Jeffers, ekibin halihazırda gücün karargahı olarak hizmet verecek birleşik müşterek harekat merkezinden faaliyet yürüttüğünü kaydetti.Jeffers, ISF'nin Gazze genelinde beş bölgeye ayrılacağını ve her bölgeye bir ISF tugayının konuşlandırılacağını açıkladı.Kısa vadede ilk konuşlandırmanın Refah bölgesinde gerçekleştirileceğini belirten Jeffers, bu sürecin polis eğitimi faaliyetleriyle eş zamanlı yürütüleceğini vurguladı.Orta vadede bölge bazlı genişlemenin hedeflendiğini, uzun vadede ise 12 bin polis ile 20 bin ISF askerine ulaşılmasının planlandığını söyledi.Ayrıca Endonezya'nın ISF'nin komutan yardımcılığı görevini üstlenmeyi kabul ettiğini duyurdu.Jeffers 'Bu ilk adımlarla Gazze'nin gelecekteki refahı ve kalıcı barış için ihtiyaç duyduğu güvenliği sağlamaya yardımcı olacağız.' ifadelerini kullandı.