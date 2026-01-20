  • USD: 43,21 - 43,28
  • EURO: 50,60 - 50,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O Çoban Feci Şekilde Can Verdi!

Giresun'da hayvanlarını otlatırken üzerine çığ düşen çoban hayatını kaybetti.

Ekleme: 20.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:49 / Editör: Erhan Şimşek
O Çoban Feci Şekilde Can Verdi!Giresun'un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

O Çoban Feci Şekilde Can Verdi!

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 45 yaşındaki Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.