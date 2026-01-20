O Çoban Feci Şekilde Can Verdi!

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 45 yaşındaki Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.