Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım! Yarım Asır Sonra İlk

İnsanlığı yeniden Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA, tarihi Artemis 2 görevi için kritik bir virajı daha döndü. Uzay ajansının devasa roketi, fırlatma rampasındaki yerini alarak fırlatma için gün saymaya başladı.Space.com'un haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde, NASA'nın Artemis 2 görevi için geliştirdiği Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, Araç Montaj Binası'ndan (VAB) çıkarılarak fırlatma rampasına doğru yola koyuldu. Mühendislerin son bir buçuk yılını montaj işlemleriyle geçirdiği SLS, ilk kez tam bir bütün halinde gün yüzüne çıktı.Devasa araç, mobil fırlatma platformu üzerinde taşınırken yaklaşık 6,4 kilometrelik yolculuğunu nehir taşlarıyla kaplı özel yolda tamamladı.Saatte 1,6 kilometreden daha düşük bir hızla, son derece dikkatli bir şekilde ilerleyen roketin 39B Fırlatma Kompleksi'ne ulaşması neredeyse 12 saat sürdü. Operasyonun tamamlanmasıyla birlikte NASA, yakıtlı geri sayım simülasyonu öncesinde sistem entegrasyonlarını ve araç kontrollerini gerçekleştirecek.Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde, şubat ayı başında fırlatma denemesi yapılması hedefleniyor. Tamamen yakıtla doluyken 2 bin 870 ton ağırlığa ulaşan SLS roketi, 98 metrelik uzunluğa sahip. Uzay mekiği döneminden kalma tasarımın izlerini taşıyan roket, her iki yanında bulunan katı yakıtlı hızlandırıcılar ve dört adet RS-25 motorundan güç alıyor.Kalkış anında devasa bir itiş gücü üreten sistem, Orion mürettebat kapsülünü ve üst aşamaları uzaya taşımak için gereken enerjiyi sağlıyor.NASA yetkilileri, kritik fırlatma provası için 2 Şubat tarihini işaret ediyor. Artemis 2 görevinin başlayabileceği en erken tarih olarak ise 6 Şubat öne çıkıyor.Görevde NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen, Orion uzay aracıyla Ay çevresinde yaklaşık 10 günlük bir tura çıkacak.Ancak fırlatma tarihi, SLS rampaya ulaştıktan sonra yapılacak sistem kontrollerinin seyrine göre değişkenlik gösterebilir. Olası aksaklıklar için şubat ayının sonuna hatta mart ve nisan aylarına kadar yedek fırlatma pencereleri oluşturulmuş durumda.