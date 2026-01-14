Resmi Gazete'de yayımlandı! İmar yönetmeliğine düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni imar yönetmeliği ile önemli değişikliklere gitti. Müstakil ve eski binalar için yapılan değişiklikler dikkat çekti.Düzenleme kapsamında Müstakil konutlarda (tek bağımsız bölüm), belediyeden ruhsat izni almaya gerek kalmadan bahçe sınırları içerisine şu iki yapı inşa edilebiliyor.Buna göre, Araç muhafazası için metal profilden, sökülüp takılabilir, en az iki tarafı açık bir garaj yapılabiliyor. Bagaj yapım şartları arasında yüksekliğinin 3 metreyi geçmemesi, bahçe sınırları dışına taşmaması ve yangına dayanıklı malzemeden olması gibi maddeler yer alıyor.Kapı önü rüzgarlığı ile ilgili ise 'Evin giriş kapısının önüne, soğuğu kesmesi için camlı veya kapalı bir alan (rüzgarlık) oluşturulabilir' ifadeleri yer alıyor. Alanının en fazla 7 metrekare olması, yüksekliğinin 3 metreyi geçmemesi ve sökülüp takılabilir malzemeden üretilmesi gerekiyor.Bu uygulamaların hayata geçirilebilmesi için yapılırken komşulardan izin (muvafakat) alınması, binanın görsel bütünlüğünün bozulmaması ve taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi gerekiyor.Eski binalara yangın merdiveni yapılması konusunda da düzenlemeye gidildi. Eski binalarda veya kullanım amacı değişen yapılarda sonradan yangın merdiveni yapılması zorunlu hale geldiğinde, bina içinde yer yoksa artık dışarıya (bahçeye) yapılabilecek.Ancak bunun için belirlenmiş bazı kurallar var. Yangın merdiveni yapılırken komşu parsel sınırına en az 1.5 metre, yola (ön bahçe) ise en az 3 metre mesafe bırakılması yeterli olacak. Harita mühendislerince hazırlanan 'Yapı Aplikasyon Projeleri', artık elektronik ortamda hazırlanıp Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmalı.Binalardaki yalıtım payları hesaplanırken zorunlu otopark alanları bu hesaba dahil edilmeyecek. Sanayi siteleri dışındaki yapılarda bağımsız bölümlerin tanımı netleştirildi. Bu kurallar 14 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.