Liderler Bateri Çaldı!

Japonya ve Güney Kore'nin liderlerinin görüşmesinin ardından diplomasi dünyasında alışık olunmayan anlar yaşandı.Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un Japonya'nın Nara şehrinde gerçekleştirdiği görüşmeye, sürpriz bateri performansı damga vurdu.Japonya Başbakanlık Ofisi, Takaichi ve Lee'nin ikili zirve sonrasında K-pop şarkıları eşliğinde birlikte bateri çaldığı anların görüntülerini yayınladı.Üniversite yıllarında bateri çaldığı ve metal müzik tutkunu olduğu bilinen Takaichi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lee ile geçtiğimiz yıl Güney Kore'de yapılan APEC Zirvesi'nde bir araya geldiğini hatırlatarak, 'Bateri çalmanın hayallerinden biri olduğunu söylemişti, bu yüzden kendisine bu sürprizi hazırladım.' ifadelerini kullandı.Takaichi, performans sırasında Lee'nin yeteneğini överek 'Sayın Başkan bateri çalmayı sadece 5-10 dakika içinde öğrendi.' diye konuştu.Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Takaichi'nin jestinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'Tempo biraz farklı olsa da kalplerimiz uyum içinde ritmi yakalamaya çalıştı. Aynı tek yüreklilikle, geleceğe yönelik bir Güney Kore-Japonya ilişkisi inşa edeceğiz.' ifadelerini kullandı.Diplomasi dünyasında alışık olunmayan ve renkli görüntülere sahne olan anlar, sosyal medya platformlarında çok sayıda yorum aldı.