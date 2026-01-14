CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon!

Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturması genişliyor.Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, oğlu ile aile üyelerinde ise gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştı.Rüşvet soruşturmasında 8. dalga operasyon düzenlenerek 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin, tutuklu bulunan eski Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ait olduğu öne sürülen rüşvet niteliğindeki para ve mal varlıklarının devir işlemlerinde, aklama ve gizlemede rol oynadıkları belirtilmişti.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir çalışma daha gerçekleştirildi.Belediye birimleri ASAT ve ALDAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon neticesinde 14 çalışan gözaltına alındı.