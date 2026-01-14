CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Belediye bünyesindeki ASAT ve ALDAŞ'a düzenlenen operasyonda 14 çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturması genişliyor.
Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, oğlu ile aile üyelerinde ise gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştı.
PARA VE MAL VARLIKLARININ AKLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ
Rüşvet soruşturmasında 8. dalga operasyon düzenlenerek 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, tutuklu bulunan eski Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ait olduğu öne sürülen rüşvet niteliğindeki para ve mal varlıklarının devir işlemlerinde, aklama ve gizlemede rol oynadıkları belirtilmişti.
