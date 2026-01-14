Vatandaş Buca Belediyesi'ne isyan etti! 'Açıklayın bu para nereye gidiyor?'

İzmir'in kronik haline gelen çöpler, 2026 yılında da devam edecek gibi duruyor.İzmir Buca'da da her ay düzenli grev ve çöp sorunu var.Buca'da çöp sorunu sürerken, belediyenin çorba dağıtmasına ise bölgedeki esnaftan tepki geldi.Çorba dağıtım aracının yanına gelen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir esnaf, belediyeye isyan ederek şöyle dedi,'Çorba dağıtarak karşılayamazsın. Sosyal belediyecilik bu değildir. Açıklayın bu para nereye gidiyor? Kim kime ne yaptıysa açıklayın arkadaş yeter.Buca halkı bu zulmü hak etmiyor. Yollar köstebek yuvası, çöpler toplanmıyor. 4 aydır maaş verilmiyor, gelelim çorba dağıtalım.Yeter ya vallahi yeter. Arkadaşlar emekçiye hiçbir lafım yok. Çöp toplayan, çorba dağıtan arkadaşlar emekçi. İşiyle tehdit ediyorlar. Kusura bakmayın ama bu böyle gitmez.Ben susayım, sen sus. Kim konuşacak? Doğma büyüme Bucalıyım. 20 yıldır gelinlik satıyorum burada. Herkes her şeyi biliyor, artık susma dönemi bitti. Bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği kesti. Yazıklar olsun verdiğim emeklere.'