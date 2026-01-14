Siber suçlarla mücadele operasyonu! 126 şüpheli gözaltında

Siber suçlarla mücadele kapsamında 16 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin ayrıntıları açıkladı.Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; son 5 günde Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt olmak üzere 16 ilde operasyonlar düzenlendi.Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.