Apple'dan Devrim!

Apple'ın ikonik kişisel asistanı Siri, teknoloji dünyasında büyük ses getirecek bir yenilenme sürecine giriyor. Sızan son raporlara göre, Apple ve Google arasında yapılan anlaşma neticesinde, yeni nesil Gemini destekli Siri çok daha kişisel ve yetenekli bir hale gelecek. Bu entegrasyon, Siri'nin sadece komutları yerine getiren bir asistan olmaktan çıkıp, kullanıcılarla daha derin bir bağ kurabilen bir yardımcıya dönüşmesini hedefliyor.Apple ve Google'ın bu stratejik ortaklığı, Siri'ye daha önce görülmemiş yetenekler kazandıracak. Bu bahardan itibaren kullanıma sunulması beklenen yenilenmiş Siri'nin, ilk etapta aşağıdaki görevleri yerine getirebileceği belirtiliyor:Daha Sohbet Odaklı Yanıtlar: Gerçekler ve dünya bilgisi hakkındaki soruları daha akıcı ve sohbet havasında yanıtlayabilecek.Hikaye Anlatımı: Kullanıcılara daha ilgi çekici ve uzun hikayeler anlatabilecek.Duygusal Destek Sağlama: Kullanıcıların ruh haline göre onlara duygusal destek sunabilecek.Gelişmiş Görev Yardımı: Seyahat rezervasyonu gibi daha karmaşık görevlerde kullanıcılara yardımcı olabilecek.Notlar Uygulamasında Belge Oluşturma: Bir yemek tarifi gibi bilgileri içeren bir belgeyi Notlar uygulamasında otomatik olarak oluşturabilecek.Bu yenilikler, Apple'ın daha önce WWDC 2024'te tanıttığı Apple Intelligence vizyonuyla da tam olarak örtüşüyor. Apple, kişiselleştirilmiş Siri'nin kullanıcının kişisel bağlamını, ekranda olan biteni ve uygulamalar arası kontrolleri daha iyi anlayacağını zaten duyurmuştu. Örneğin, bir kullanıcının annesinin uçuş ve öğle yemeği rezervasyon planlarını Mail ve Mesajlar uygulamalarındaki bilgilere dayanarak Siri'ye sorabildiği bir senaryo gösterilmişti. Bu yeni özellikler, tam da bu vizyonu hayata geçirecek adımlar olarak görülüyor.Raporda ayrıca, Apple'ın Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde Siri için ek yetenekler duyurmayı planladığı da belirtiliyor. Bu özellikler arasında şunlar yer alıyor:Geçmiş Konuşmaları Hatırlama: Siri, kullanıcıyla yaptığı önceki sohbetleri hatırlayarak daha tutarlı ve bağlamsal yanıtlar verebilecek.Proaktif Öneriler: Takvim gibi uygulamalardaki bilgilere dayanarak proaktif önerilerde bulunabilecek.Bununla birlikte, kullanıcı deneyimi açısından önemli bir detay da var. Geliştirilen en son prototipte, kişiselleştirilmiş Siri'nin herhangi bir Google veya Gemini markası taşımadığı ifade ediliyor. Bu durum, Apple'ın Gemini modelini kendi istediği şekilde ince ayar yaparak Siri'nin markasına ve yanıt tarzına uygun hale getirebileceği anlamına geliyor.Apple, kişiselleştirilmiş Siri'yi ilk olarak WWDC 2024'te tanıtmıştı ve yenilenen asistanın nihayet Mart veya Nisan ayında iOS 26.4'ün bir parçası olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak rapora göre, bazı gelişmiş yeteneklerin kullanıcılara ulaşması iOS 27 güncellemesini bulabilir.