ABD-İran hattında gerilim! Göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, gösterilerin 17. gününe ilişkin paylaştığı raporda 12'si 18 yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere 2 bin 550 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.CBS News kanalına verdiği mülakatta İran'daki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, protestoları yakından takip ettiklerini belirtti.Trump, bazı göstericilerin idam edilebileceğine ilişkin haberlere ve bunun ABD için bir kırmızı çizgi olup olmadığı sorusuna, 'Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız' yanıtını verdi.ABD'nin İran'daki göstericilere nasıl yardım edebileceğine ilişkin birçok yöntem bulunduğunu belirten Trump, bunun yalnızca askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik ve diğer yardım seçeneklerinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.Trump, sürecin iyiye gitmediğini düşündüğünü vurgulayarak, 'İran'da yaşananların olmasını istemiyoruz. Protesto etmek bir şeydir ancak binlerce insanı öldürmeye başladıklarında iş değişir, şimdi de asılmadan bahsediyorsunuz. Bakalım bu süreç onlar için nasıl sonuçlanacak? İyi sonuçlanmayacak' şeklinde konuştu.Detroit'te katıldığı mitingin ardından Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, özellikle gösterilerde hayatını kaybeden kişi sayısı konusundaki gerçek rakamları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.Beyaz Saray'a döner dönmez ilgili yetkililerden bu konuda bir brifing alacağını kaydeden Trump, 'İran'da olup bitenleri kapsamlı olarak inceleyeceğiz. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor. Orada yaşanan ölümleri gördüğümde İran aklımdan çıkmıyor. Oraya ilişkin kesin rakamlar alacağız' değerlendirmesini yaptı.Medyaya yansıyan ölü sayısına ilişkin farklı haberler olduğunu anımsatan Trump, 'Gösterilerdeki öldürme olaylarıyla ilgili olarak kesin rakamlar alacağız. Bu ölümlerin sayısı ciddi gibi görünüyor, ancak henüz kesin olarak bilmiyoruz. Sonra bir karar vermemiz gerekecek' şeklinde konuştu.İran yönetimine de bir mesaj gönderen Trump, 'Mesajım şu, umarım o insanları öldürmezler. Bana göre göstericilere çok kötü davranıyorlar' dedi.İran'da demokrasi görmeyi arzu edip etmediği sorulan Trump, 'İdeal olarak bunu görmek isterim, ama asıl görmek istediğimiz şey, insanların öldürülmesini istemiyoruz ve bu insanlar için biraz özgürlük sağlandığını istiyoruz. Bu insanlar uzun zamandır cehennemde yaşıyorlar' açıklamasını yaptı.