Ankara Büyükşehir'de konser vurgunu soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişiye yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tamamının yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz neticesinde 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemine ait konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, tutuklu sanıkların tahliyesine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı doğrultusunda tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.