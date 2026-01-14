Instagram kullanıcılarına müjde! Reels algoritmasını artık siz yöneteceksiniz

Sosyal medya devi Instagram, geçtiğimiz yılın ekim ayında sınırlı bir kitleyle test etmeye başladığı 'Your Algorithm' (Senin Algoritman) özelliğini küresel çapta İngilizce konuşan tüm kullanıcıların erişimine sundu. Artık kullanıcılar karşılarına çıkacak Reels içeriklerini manuel olarak belirleyebilecek.Kullanıcılar, Reels akışının sağ üst köşesinde yer alan kaydırıcı simgesine dokunarak kontrol paneline erişebiliyor. Menü üzerinden ilgi alanları profile eklenebiliyor veya mevcut konular listeden çıkarılabiliyor.Ayrıca herhangi bir ilgi alanına dokunulduğunda o kategoriye giren video örneklerini görmek de mümkün hale geliyor. Yeni özelliğin, insanların kişisel içerik algoritmalarını temel ilgi alanlarıyla uyumlu hale getirmesi için basit bir yöntem sunduğu belirtiliyor. Böylelikle kullanıcılara akışları üzerinde kontrol sahibi oldukları hissettiriliyor.Instagram, 'Senin Algoritman' özelliğinin sunduğu yenilikleri üç ana başlıkta topluyor:En çok ilgilendiğiniz konuları görün: Instagram'ın sizin için en önemli olduğunu düşündüğü konuların özetini en üstte görüntüleyin.Tercihlerinizi ayarlayın: Daha fazla veya daha az görmek istediğiniz konuları yazın, Reels'ınız seçimlerinizi yansıtacaktır.Algoritmanızı paylaşın: İsterseniz, ilgi alanlarınızı Hikayenizde paylaşabilir, böylece arkadaşlarınız ve takipçileriniz nelere ilgi duyduğunuzu görebilir.Öte yandan özelliğe erişmek için sadece video izleme ekranını kullanmak gerekmiyor; 'Ayarlar' menüsü altındaki 'İçerik Tercihleri' kısmından da 'Senin Algoritman' sekmesine ulaşılabiliyor.