Meclis'in Gündemi Yoğun!

En düşük emekli aylığının yükseltilmesi, trafikte düzenin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler, doğum izninin artırılması çalışmaları.Meclis, yoğun mesaisini yeni haftada da sürdürecek.En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak.Asgari ücret işveren desteği de bin 270 liraya çıkarılacak. Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu mali tablosu da ele alınacak.Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif de bu hafta Çevre Komisyonu'nda görüşülecek.Teklifle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek.6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve krediler haczedilemeyecek.Meclis Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.Düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten menedilebilecek.Drift, makas ve konvoy ihlalleri ile yol güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetlerine de 60 gün el konulacak.Kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik kanun teklifine ilişkin çalışmalar da sürüyor.Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak.Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.