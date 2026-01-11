Gazzeli Amir Uzuvlarını Kaybetti! Siyonizm Terörü...

Gazze'den yürek burkan görüntüler...7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliamını sürdüren İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle sivil halk, saldırıların yanı sıra açlık, tıbbi yardım yetersizliği ve birçok hayati sorunla da mücadele ediyor.İsrail'in Gazze'ye yönelik iki yıl boyunca düzenlediği saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de uzuvlarını kaybetti.Hastanelerdeki doktorlar, tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle yaralıların uzuvlarını kesmek zorunda kalarak onları hayatta tutmaya çalışıyor.Gazze'de yükselen çığlıklar, küresel vicdanın derinlerinde duyulurken, bölgeden ise yürekleri parçalayan yeni görüntüler geliyor.Gazze'de kayda alınan görüntüde, küçük bir çocuğun İsrail'in saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybettiği görüldü.Adının Amir olduğu öğrenilen çocuğun kameralara bakarak tebessüm ettiği anların sosyal medyada hızla yayılması sonrası İsrail'e lanet yağdı.ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.