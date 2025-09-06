TOKİ'den yüzde 25 indirim müjdesi! Kampanya ne zaman başlayacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde NTV yayınında açıklamalarda bulundu.Deprem konutlarının yüzde 70'inin tamamlandığını belirten Bakan Kurum, yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını da söyledi.''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz.'' diyen Bakan Kurum, ''İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konu sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konu sorunu da kalmayacak. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız.'' ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan ayrılacağını söyledi. Ayrıca Bakan Kurum, TOKİ'de yüzde 25'lik indirim kampanyasına ilişkin de detaylar verdi.TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasından yaralanmak için ödemeler 22 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. TOKİ'den alınan 168 bin konut, indirim kapsamında olacak.Ayrıca indirim kampanyasının tarihleri de belli oldu. İndirim kampanyası 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.Borcun peşin olarak kapatılması durumunda indirim oranı yüzde 25 olarak hesaplanacak. (Uygulanabilir maksimum indirim oranı yüzde 28,67)Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.Söz konusu kampanyadan, satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş, geri ödeme taksiti en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle başlamış ve ödemeleri devam eden 168 bin 198 adet konut ve işyeri alıcısı faydalanabilecek ve yaklaşık 110,6 milyar TL tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek.Kampanya kapsamındaki konut ve işyeri alıcıları, borcunu kapatarak indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabileceklerdir.Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacaktır.