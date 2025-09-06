Enkazları kaldırdık yaraları sardık! Muhalefete sert tepki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.Açıklamalardan satır başları:Sizlerin vasıtasıyla Malatya'mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı'mızı ve A Milli Basketbol Takımı'mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı'mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışının yapmanın da gururu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum. Mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.Battal Gazi'nin diyarındayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de mutlu oluyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Bize olan teveccühü boşa çıkarmadık. Malatya halkına aşkla hizmet ettik. Bundan sonra aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz.6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına veriyoruz. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün alanda 52 bin kişi var. Geride kalanlara Rabbimden sabır diliyorum.6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.TERÖRSÜZ TÜRKİYEBizim gündemimiz ülkemizi terör belasından tamamen kurtarmak var. Ülkemizin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye var. Bunun için samimiyetle soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların arttığını görüyoruz. Güvenik korucuları işsiz kalacak, muhtarlıklar kapanacak şeklinde iftiralar atıyorlar. Muhtarlıkların kapatılması söz konusu değildir.MUHALEFETE SERT TEPKİBelediye hortumcusunu aklamak için kendilerini küçük düşürüyorlar. Türk siyasetine yakışmayan seviye yoksunu bir üslupla sağa sola sataşmaya başlıyor. Genel Başkan değişse de CHP'nin savunma sanayi hamlelerine karşı düşmanca hamlelerinde değişim olmadı. Eski Genel Başkanları da tank palet ifitralarında bulunuyordu. Al birini vur ötekine.