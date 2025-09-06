Adrenalin ve manzara bir arada! Ziyaretçiler hayran kaldı

'Şehitler diyarı' ve 'evliyalar şehri' olarak bilinen Kastamonu, son yıllarda yapılan yatırımlarla kültür turizminin yanı sıra doğa turizminde de öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azdavay Belediyesinin hazırladığı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilen cam teras projesi, 2025 yılının ilk 8 ayında 80 binden fazla turisti ağırladı. Küre Dağları Milli Parkı'nın kalbinde yer alan, Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte bulunan cam teras, ziyaretçilere hem adrenalin dolu anlar yaşatıyor hem de doğal güzelliklerin eşsiz manzarasını sunuyor.Bölgeye gelen tatilciler, cam terasın yanı sıra Atlı Turizm Merkezi ve Aşıklar Köprüsü gibi noktalarda da vakit geçiriyor. Azdavay Cam Teras, 2025 yılının ilk 8 ayında 80 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistler, cam terasta hatıra fotoğrafı çekerek manzaranın tadını çıkarıyor. Bazı ziyaretçiler ise yüksekliğin verdiği heyecan nedeniyle terasa çıkarken tedirginlik yaşıyor.Trabzon'dan Azdavay ilçesini gezmeye gelen Kader Yalçınkaya, cam teras hakkında, 'Çok güzel, doğa harikası bir yer. Korkunç ama kesinlikle görülmeye değer. Harika bir manzarası var, bayıldım burasına' dedi.Ailesiyle birlikte cam terası ziyaret eden Ali Yalçınkaya ise, 'Burası çok güzel bir yer, cam kalın olduğu için düşmüyoruz. Burasını beğendim, manzarası da güzel' şeklinde konuştu.Antalya'dan gelen Abidin Şer, 'Güzel ülkemizin doğa harikası yerlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Böyle yerlerin çoğaltılması gerektiğine inanıyorum. Manzarası çok güzel, havası temiz. Hiçbir sıkıntı yok' ifadelerini kullandı.Olcay Şer ise, 'Kastamonu'yu çok beğendik. Süper bir manzarası var. Yeşili harika, doğa gerçekten çok güzel. Ama yükseklik biraz fazla, bu yüzden çok adrenalin yaşadım. Gerçekten ürkütücü' dedi.Cam terası gezen Erva Sarıgöz de, 'Burası çok korumalı bir yer, kesinlikle düşmezsiniz. Çok beğendim ama keşke merdiven ya da asansörle aşağıya iniş imkanı olsaydı daha güzel olurdu' diye konuştu.