O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

Tam güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş'i tamamen örtmesiyle meydana geliyor. Bu sırada gökyüzü birkaç dakika içinde alacakaranlığa bürünüyor, sıcaklık düşüyor ve doğa kısa süreliğine geceyi andıran bir atmosfere giriyor.Tutulmanın en karanlık ve etkileyici evresi ise 'tam tutulma' ya da bilimsel adıyla 'totalite' olarak biliniyor. 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tutulmada, bu evre bazı bölgelerde altı dakikayı aşacak.Bu olağanüstü tutulmanın en net ve en uzun süreyle izlenebileceği yerlerin başında Mısır'ın Luksor kenti geliyor.Ay'ın gölgesinin Dünya yüzeyinde en yavaş ilerleyeceği noktalardan biri olan Luksor'da, gökyüzü yaklaşık 6 dakika 20 saniye boyunca tamamen karanlığa bürünecek. Bu nedenle tutulma, şimdiden 'Büyük Kuzey Afrika Güneş Tutulması' adıyla anılmaya başlandı.Tutulma hattı Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü kapsayacak. Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde tam tutulma izlenebilecek.Ayrıca Güney Avrupa'nın bazı bölgeleri, özellikle Cebelitarık ve çevresi de bu nadir olaya tanıklık edebilecek. Tutulma hattının dışında kalan bölgelerde ise Güneş, Ay tarafından kısmen örtülecek ve 'parçalı güneş tutulması' gözlemlenecek.Her ne kadar güneş tutulmaları gökbilim açısından çok nadir olaylar olmasa da, bu kadar uzun süreli bir tam tutulma son derece ender görülüyor.Bilim insanları, bu uzunluğa sahip bir tam güneş tutulmasının en son yaklaşık 100 yıl önce yaşandığını ve bir sonrakinin de yine yaklaşık bir asır sonra gerçekleşeceğini belirtiyor. Bu nedenle 2027 tutulması, birçok kişi için 'hayatta bir kez görülebilecek' bir deneyim olarak tanımlanıyor.Güneş tutulmalarının oluşmasının temel nedeni, Güneş ile Ay arasındaki ilginç ölçüsel dengeden kaynaklanıyor. Güneş, Ay'dan yaklaşık 400 kat daha büyük olmasına rağmen, Dünya'ya olan uzaklığı da Ay'dan yaklaşık 400 kat daha fazla. Bu tesadüfi oran, Ay'ın Güneş'i gökyüzünde neredeyse kusursuz bir şekilde örtmesini mümkün kılıyor.Uzmanlar, tutulmayı izlemek isteyenlerin mutlaka özel güneş gözlüğü kullanmaları gerektiğini vurguluyor. Doğru ekipman olmadan Güneş'e bakmak, ciddi göz hasarlarına yol açabiliyor. 2 Ağustos 2027'de gökyüzüne çevrilecek milyonlarca göz, bilimin ve doğanın sunduğu bu eşsiz gösteriye tanıklık edecek.Bir yanda güneşin hiç eksilmediği yerler, diğer yanda ışığın yalnızca kısa bir anlığına göründüğü bölgeler. Doğa, bu çeşitliliğiyle hem duyanları şaşkına çeviriyor hem de dünyanın farklı köşelerinde yaşayan insanların hayatlarını bambaşka şekillerde şekillendiriyor.Yeni açıklanan liste, yıl boyunca en fazla ve en az güneş ışığı alan şehirleri sıralayarak bu çarpıcı karşıtlığı gözler önüne seriyor. Kimisi güneş gözlüğünü çıkarmaya fırsat bulamazken, kimisi neredeyse tüm yıl gökyüzünü bulutlarla kaplı görüyor.Güneşin hiç uğramadığı, sabahların griye çaldığı kentler… İşte dünyanın en az güneş ışığı alan noktaları:Bogota, yılda 1.328 saat güneş alarak listenin 10. sırasında yer alıyor.Kuzey ışıklarının büyülediği Reykjavik, yılda sadece 1.326 saat güneş alabiliyor.'Dünyanın sonu' olarak bilinen Ushuaia, yılda 1.281 saat güneş ışığına sahip.Pasifik kıyısındaki Lima, sürekli puslu havası nedeniyle sadece 1.230 saat güneş görüyor.Tropikal yağmurların eksik olmadığı Buenaventura'da güneş yılı 1.178 saat aydınlatıyor.Ekvatoral bölgede olmasına rağmen Malabo yılda yalnızca 1.176 saat güneş alıyor.Arktik bölgedeki Dikson, düşük sıcaklıklar ve 1.164 güneş saati ile karanlık şehirler arasında.Dev metropol Chongqing, 954 saatlik güneşlenme süresiyle listede üst sıralarda.Sis ve bulutların eksik olmadığı Torshavn, yılda sadece 840 saat güneş görüyor.Yalnızca 637 saat güneş alan Totoro, dünyanın en karanlık yerleşim yeri.