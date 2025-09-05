Putin Avrupa'ya Net Konuştu! 'Hedef olursunuz!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen bir ekonomi forumunda cuma günü yaptığı açıklamada, Kiev'in Batılı müttefiklerinin bir barış anlaşmasıdurumunda asker bulundurmayı taahhüt ettiklerini söylemesinden bir gün sonra, Ukrayna'ya konuşlandırılacak herhangi bir Batılı askerin Moskova ordusu için 'meşru' bir hedefolacağı konusunda uyardı.Putin, 'Özellikle şu anda çatışmalar sırasında, orada bazı askerler belirirse, meşru hedefler olacakları varsayımı üzerinden hareket ediyoruz.' ifadelerini kullandı.Putin, Batılı bir gücün bölgeye konuşlandırılmasının uzun vadeli barışa katkı sağlamadığını da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın Batı ile yakınlaşan askeri ilişkilerini çatışmanın 'kökenindeki nedenlerden biri' olarak niteledi.Putin, bir anlaşmaya varılması halinde böyle bir güce gerek olmayacağını ifade etti: 'Eğer barışa, uzun vadeli barışa götürecek kararlar alınırsa, o zaman Ukrayna topraklarında onların varlığının hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü anlaşmalar yapılırsa, hiç kimse şüphe etmesin ki Rusya bunlara tamamen uyacaktır.'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu.Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği iki düzine ülke, Ukrayna'ya bir anlaşmayı denetlemek için karada, denizde ve havada görev yapacak bir 'güvence gücü' oluşturma sözü vermişti.Ukrayna'nın müttefikleri, plana dair ayrıntıları, kaç asker gönderileceği veya hangi ülkenin nasıl katkı yapacağı, henüz açıklamadı.Kiev ise Batılı askerlerin desteklediği güvenlik garantilerinin, Rusya'nın gelecekte yeni bir saldırı başlatmaması için herhangi bir barış anlaşmasının temel şartı olduğunu söylüyor.