Piknik Faciası! Arkadaşını Kurtarmak İstedi...

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde piknik keyfi faciaya dönüştü. Doğanay Mahallesi kum ocağı mevkisinde 27 yaşındaki Bülent Çağman, Kızılırmak kıyısında kayalıklardan dengesini kaybederek suya düştü. Onu kurtarmaya çalışan 31 yaşındaki arkadaşı İbrahim Yaktuğ da akıntıya kapıldı. İki arkadaş, sudan çıkamayarak boğuldu.Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri bölgeye gelirken, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekibi de arama çalışmalarına katıldı. AFAD ve emniyet dronlarıyla havadan destek verilirken, dalgıçlar saatler süren çabanın ardından iki arkadaşın cansız bedenine ulaştı.Dalgıçlardan Murat Kandıralı, yaşanan süreci şöyle aktardı: 'İhbar üzerine olay yerine geldik. Olay yerinde iki kişi olduğunu söylediler. Suyun 8 metre derinliğinde bir kişiyi çıkardım. İkinci şahsı ise emniyetin dronu 15 metre uzaklıkta tespit etti. Tespitin ardından nokta dalışı yaparak ikinci şahsı da sudan çıkardık.' İki gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olay ne ile ilgili soruşturma başlatıldı.