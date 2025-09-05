Muhabir Erva Gün Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Türk basın dünyasının dikkat çeken muhabirlerinden biri olan Erva Gün, medya alanındaki çalışmaları ve mesleki donanımıyla öne çıkıyor. Gerek saha deneyimi gerekse dijital medya alanındaki yetkinlikleriyle adından söz ettiren Gün, kısa sürede habercilikte kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Peki, Erva Gün kimdir ve kariyer yolculuğunda hangi aşamalardan geçmiştir? İşte, başarılı muhabirin hayatına dair merak edilen tüm detaylar.

Erva Gün Kaç Yaşında? Nereli?

1980'lerin sonlarında doğduğu tahmin edilen Erva Gün, 30'lu yaşlarının ortalarındadır. Henüz kesin doğum tarihi ve memleket bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Erva Gün Eğitimi

2008–2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında İletişim ve Medya Topluluğu'nun kurucu üyeleri arasında yer alarak öğrenci faaliyetlerinde aktif şekilde görev almıştır.

Eğitim sürecinde, medya alanına yönelik birçok atölyede yer almıştır. Bianet Podcast Atölyesi, dokuz8HABER Veri Haberciliği Programı ve Alternatif Medya ve Yurttaş Habercilik Programı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) sertifika programını da tamamlayarak mesleki yetkinliğini artırmıştır.

Erva Gün Kariyeri

Profesyonel kariyerine yerel medya kuruluşlarında başlamış, 2023 yılında 24 Saat Gazetesi'nde muhabirlik yapmıştır. Aynı dönemde kısa süreli olarak 9.Köy'de görev almıştır. Aralık 2024'ten bu yana ise Anka Haber Ajansı'nda muhabir olarak çalışmaktadır.

Araştırma, haber yazma, fotoğrafçılık, SEO ve dijital medya alanlarında yetkinlikleriyle mesleğini aktif olarak sürdürmektedir.

Erva Gün Evli mi?

Merak edilen konulardan biri de Erva Gün'ün özel hayatıdır. Mevcut bilgilere göre evli olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Gün, özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih etmektedir.

Gündeme dair paylaşımlarını X (Twitter) hesabı üzerinden sürdüren Gün, haberciliğe duyduğu bağlılık, saha deneyimi ve dijital medyadaki hakimiyetiyle kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir.