Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli adliyeye sevk edilecek: Kan ve uyuşturucu testi de yapılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor.Daha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTISoruşturma birimleri yeni bir isme daha ulaştı. Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' ve 'Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak' suçlarından gözaltına alınma kararı verilmişti.KAN VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILACAKDün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.İşlemlerinin tamamlanmasının artından şüpheliler önce Adli Tıp Kurumuna görülecekler ve orada kan ve uyuşturucu testi yapılacak. Ardından şüpheliler İstanbul Adliyesine sevk edilecek.