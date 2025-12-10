ABD Baykar’ı örnek aldı! KIZILELMA’dan sonra ilk kez denediler

Boeing'in MQ-28 Ghost Bat İHA'sı ilk kez AIM-120 AMRAAM füzesi ateşledi. Böylece ABD, Baykar'ın KIZILELMA ile gerçekleştirdiği tarihi GÖKDOĞAN atışının ardından bu kabiliyete ulaşan ikinci ülke oldu.Savunma teknolojilerinde Türkiye'nin attığı dev adım, Washington'da bile referans noktası haline geldi. Baykar'ın KIZILELMA insansız savaş uçağı, 29 Kasım'da MURAD AESA radarıyla kilit atarak GÖKDOĞAN hava-hava füzesini ateşlemiş ve doğrulanmış BVR (görüş ötesi) öldürme gerçekleştirmişti.Yapılan test, hem radar takibi hem etki görüntüleri hem de tam bağımsız hedefleme altyapısıyla dünyada bir ilk olarak kayda geçmişti.Yunanistan'dan İsrail'e, Avrupa'dan ABD'ye kadar pek çok savunma analisti, Türkiye'nin bu başarıyla insansız hava muharebesi doktrininde yeni bir dönem başlattığını yazmıştı.ABD'nin Boeing tarafından geliştirilen MQ-28 Ghost Bat platformu ise 9 Aralık'ta ilk AIM-120 AMRAAM füzesi atışını gerçekleştirdi.BİR F/A-18F İLE VERİ PAYLAŞIMI YAPTIHedefi kendi radarına değil E-7 AWACS yönlendirmesine dayalı olarak tespit etti. Füze fırlatma anına dair takip görüntüsü ve etki kaydı paylaşmadıAvrupa basını bu nedenle ABD testinin, KIZILELMA'nın bağımsız hedefleme yeteneğine ulaşmadığı vurgulandı.ABD'li Boeing, Ghost Bat'ın “ilk” olduğuna dair iddialar öne sürse de savunma çevrelerinde bunun gerçeklikle örtüşmediği, Baykar'ın bu eşiği günler önce geçtiği aktarıldı.ABD'nin bugün ulaştığı aşama, Türkiye'nin zaten geride bıraktığı bir eşik. KIZILELMA'nın otonom hedefleme, radar kilidi ve doğrulanmış vuruş özelliklerinin ABD testinde bulunmaması dikkat çekti.KIZILELMA'nın başarısı, Türkiye'nin insansız savaş uçakları alanında ABD dahil pek çok ülkeye yön verdi.Türkiye'nin Bayraktar TB2, AKINCI, KIZILELMA ve GÖKDOĞAN hattında kurduğu ekosistem, ABD'nin uzun süredir geliştirdiği MQ-28 programına bile yön verecek düzeye ulaştı.Uzmanlara göre bu yeni kabiliyet, hava üstünlüğü doktrininden insanlı–insansız ortak operasyon anlayışına kadar pek çok alanda dengeleri değiştirecek. Aynı zamanda Ege, Karadeniz ve Orta Doğu'nun askeri jeopolitiğini doğrudan etkileyebilecek bir güç çarpanı olarak görülüyor. Türkiye'nin insansız hava muharebesinde ulaştığı seviye, bölgesel hava sahalarının nasıl şekilleneceğine dair tüm denklemleri yeniden kurduruyor.Türkiye'nin bu alandaki liderliği, özellikle Yunanistan basınında “komşu için kritik uyarı” başlıklarıyla yer bulmuş durumda.