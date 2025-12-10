O Araç Sınıfta Kaldı!

Tüketici Raporları'nın (Consumer Reports) 2025 yılı ikinci el araç güvenilirlik çalışması, elektrikli araç devriminin öncüsü Tesla'nın, 5 ila 10 yaş arasındaki kullanılmış modellerde Amerika'daki en sorunlu marka olduğunu ortaya koydu.Şirket, 26 otomotiv markası arasında son sıraya yerleşti ve 31 güvenilirlik puanı aldı. Bu sonuçla Tesla, 32 puan alan Jeep, 35 puan alan Ram ve 36 puan alan Chrysler gibi markaların bile gerisinde kaldı. Çalışma, özellikle ikinci el piyasasında bulunan eski Tesla modellerinin genel sahiplik deneyimi açısından beklentileri karşılamakta zorlandığını gösteriyor.Raporda yer alan bulgular eski modeller için olumsuz bir tablo çizse de, Tesla'nın son dönemdeki üretim kalitesinde önemli bir iyileşme kaydettiği belirtiliyor. Şirketin en yeni modellerinin tamamı artık “ortalamanın üzerinde güvenilirlik” sunuyor.Hatta Tesla, Tüketici Raporları'nın yeni otomobil öngörülebilirlik sıralamasında ilk on marka arasına girerek Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz, Audi ve Volkswagen gibi köklü üreticileri geride bırakıyor.Markanın üretim kalitesini artırmasına rağmen, Tesla son zamanlarda çok sayıda geri çağırma ile gündeme geliyor. Şirket, amiral gemisi Model S'ten tamamen yeni Cybertruck'a kadar geniş bir model yelpazesinde geri çağırma kararları aldı.Yalnızca bu yıl, Tesla 46 binden fazla Cybertruck'ı, sürüş sırasında ayrılabilecek dış panel sorununu gidermek için geri çağırdı. Ayrıca Ocak ayında, geri görüş kameralarını etkileyen bir yazılım hatası nedeniyle 200 binden fazla aracı geri çağırdı.Şirket, son yıllarda ise otomatik pilot hatalarından fren hidroliği algılama sorunlarına, arızalı dokunmatik ekranlardan hatalı emniyet kemeri uyarı sistemlerine kadar uzanan milyonlarca aracı geri çağırmıştı.Piyasa verileri, ikinci el Tesla fiyatlarının pandemi yıllarından bu yana keskin bir düşüş yaşadığını gösteriyor. O dönemde federal vergi teşvikleri Amerika'daki elektrikli araç talebini büyük ölçüde artırmıştı. Ancak bu teşviklerin geri çekilmesiyle birlikte talep yumuşadı ve tüketiciler içten yanmalı motorlu araçlara veya şarj edilebilir hibrit modellere yöneliyor.