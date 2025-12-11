Mehmet Akif Ersoy'a Tutuklama Talebi!

eçtiğimiz gün akşam saatlerinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da olduğu 8 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Jandarma’daki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri de verdi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Mehmet Akif Ersoy tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilenler arasında Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan da bulunuyor. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Daha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' ve 'Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak' suçlarından gözaltına alınma kararı verilmişti.Dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.İşlemlerinin tamamlanmasının artından şüpheliler Adli Tıp Kurumuna götürülen şüphelilerin kan ve uyuşturucu testi yapıldı.Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye getirildi.Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.Şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.Mehmet Akif Ersoy tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Tutuklamaya sevk edilenler arasında Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan da bulunuyor. Diğer 4 şüpheli adli kontrol talebiyle sevk edildi.