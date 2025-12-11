Sevk Yazısındaki Şok Suçlamalar Ortaya Çıktı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısında çarpıcı iddialara yer verildi. Şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.Savcılık sevk yazısında, dosyada bulunan gizli tanık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları ve şüphelilerin savunmalarının birlikte değerlendirildiğini belirtti. Yazıda, gizli tanık beyanlarında geçen kişi ve olaylar ile şüphelilerin bu kişilerle kurduğu iddia edilen irtibatların dikkate alındığı ifade edildi.Sevk yazısında yer alan iddialara göre, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde verdikleri, bu kişilerin madde etkisi altında ilişkiye sokulduğu ve bu süreçte şüphelilerin maddi ya da sektörel menfaat sağladıklarının değerlendirildiği ileri sürüldü. Savcılık, Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini iddia etti.Savcılık ayrıca, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığını ve şüphelilerin serbest kalması hâlinde delillere müdahale etme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.Sevk yazısında, isnat edilen suçların niteliği ve ceza üst sınırları göz önünde bulundurularak CMK'nın 100. maddesi uyarınca tutuklama talep edildi.