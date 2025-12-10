Oyuncular İçin Dev Güncelleme!

Microsoft, “Windows PC gaming in 2025” başlıklı yeni blog yazısında, oyun dünyasını yakından ilgilendiren kritik gelişmeleri paylaştı. Şirket, Windows 11 işletim sistemi için hem masaüstü bilgisayar hem de el konsolu oyuncularına yönelik kapsamlı performans iyileştirmeleri ve optimizasyonlar getireceğini duyurdu. Bu güncellemeler, oyun deneyimini çok daha akıcı hale getirmeyi hedefleyen teknik altyapı yeniliklerini içeriyor.Gelecek güncellemelerin temelinde, oyunların sistem kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlayan arka plan iş yükü yönetimi, güç ve zamanlama iyileştirmeleri yer alıyor. Microsoft, grafik yığını optimizasyonları ve güncellenmiş sürücülerle birlikte Windows 11 cihazlarının tam performansta çalışmasını garanti altına almayı hedefliyor. Bu geliştirmeler, özellikle donanım gücünün kritik olduğu durumlarda oyunların takılmadan çalışmasına yardımcı olacak.Teknik taraftaki en dikkat çekici yeniliklerden biri Advanced Shader Delivery (ASD) teknolojisinin kapsamının genişletilmesi oldu. Bu özellik, oyun gölgelendiricilerini indirme esnasında önceden yükleyerek oyunların daha hızlı açılmasını, daha akıcı çalışmasını ve daha az pil tüketmesini sağlıyor. Başlangıçta sınırlı donanımlarda bulunan bu destek, artık Steam gibi popüler mağazaları ve Intel gibi farklı donanım üreticilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor. Ayrıca DXR 1.2 geliştirmeleri, NVIDIA Blackwell ve AMD'nin yeni nesil mimarileri tarafından desteklenen nöral işleme (neural rendering) teknolojisinin de önünü açıyor.Kullanıcı arayüzü tarafında ise Xbox Tam Ekran Deneyimi (FSE) artık sadece el konsollarıyla sınırlı kalmayarak masaüstü, dizüstü ve 2'si 1 arada cihazlara geliyor. Bu özellik, oyunculara kontrolcü odaklı, dikkat dağıtmayan bir arayüz sunarak oyunlara hızlı erişim imkanı tanıyor. Öte yandan, işletim sistemi seviyesinde yapay zeka destekli görüntü yükseltme sunan Auto SR (Süper Çözünürlük) özelliği, 2026'nın başlarında ROG Ally X gibi AMD Ryzen AI işlemcili cihazlara gelerek düşük çözünürlükte bile keskin görseller sunmayı vaat ediyor.