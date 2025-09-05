Gazze'nin Dramı! İnsanlık Sessiz...

Katil İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde aileler bir bir tamamen yok oluyor. İsrail'in son saldırılarında Gazze kentinde bir apartman hedef alındı. Bombaların ardından apartman yerle bir oldu.Saldırıdan tek sağ kurtulan 3 yaşındaki İbrahim oldu. Üzerine apartmanın kolonu yıkılmış halde bulunan İbrahim, annesi, babası ve iki kardeşini kaybetti.İbrahim'e sahip çıkan anneannesi Umm Abu al- Abed Abu al-Jubein 'Kızımı paramparça halde bulduk. Eşi ve iki çocuğu da öyleydi. Ama Allah İbrahim'i korudu' sözleriyle yaşadıkları acıyı anlattı.UNICEF verilerine göre İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında şimdiye kadar 17 bin Filistinli çocuk anne ve babasını kaybetti. 49 bin çocuk ise ebeveynlerinden en az birini kaybetti.23 bin Gazzeli çocuk ise saldırıların ardından engelli kaldı. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 2 bine yakın Filistinli aileyi nüfustan sildi.Öte yandan Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Açlıktan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 370 oldu.İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.Farklı ülkelerden onlarca Filistin destekçisi aktivist, Gazze'de yaşananlara tepki göstermek ve uluslararası toplum ile kuruluşları bu konuda harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde çadır eylemi başlattı.ABD merkezli internet arama motoru Google'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisiyle 45 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı ileri sürüldü.ABD merkezli Drop Site News'un haberine göre Google, Gazze'deki insani krizi küçümseyen ve hükümetin mesajlarını yaymayı amaçlayan propaganda kampanyalarını yürüttüğü iddia ediliyor.The Guardian gazetesinin, İsrail ordusunun gizli veri tabanından elde edilen veriler, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu insanların yüzde 75'inin yani her dört kişiden üçünün sivil olduğunu ortaya koydu.Dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı sesler, soykırımcı İsrail'e destek veren hükümetlerine karşı harekete geçiyor.Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI) Genel Sekreteri Benjamin Fiorini, Fransa'yı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımı önleme konusundaki yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Paris İdare Mahkemesi'ne şikayet ettiklerini açıklayan bildiri yayınladı.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen temsili 'Gazze Mahkemesi (The Gaza Tribunal)'nde, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarında, İngiltere'nin suç ortaklığı iddiaları inceleniyor.Hollanda'nın Lahey kentinde 10 kuruluş, İsrail'e yönelik askeri ihracatın derhal durdurulması talebiyle hükümete karşı dava açtı.