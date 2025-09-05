Başkan Erdoğan’ın çok yönlü dış politikası mercek altında: Türkiye vazgeçilmez bir güç!

İtalyan basını, Türkiye'nin Batı için "öngörülemez" bir müttefik olmasına rağmen NATO ve Avrupa'nın Ankara ile bağlarını koparamayacağını yazdı. Il Gazzettino'ya göre, aksi takdirde Türkiye, Çin ve Rusya'ya kayar ve bu Batı için büyük bir stratejik kayıp olur.

İtalya merkezli Il Gazzettino gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Roberto Papetti, Türkiye'nin BRICS zirvesine katılımını değerlendirdi.Papetti, Türkiye'nin Batı için 'öngörülemez ve zor' bir müttefik olduğunu kabul etmekle birlikte, NATO ve Avrupa'nın Ankara ile bağlarını koparamayacağını vurguladı.Papetti'ye göre, Türkiye'nin stratejik konumu ve NATO içindeki güçlü askeri varlığı ülkeyi Batı açısından vazgeçilmez kılıyor.Türkiye'nin yeni jeopolitik denklemde bölgesel bir güçten çok daha fazlasını temsil ettiğini belirten Papetti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yönlü dış politikasına dikkat çekti.Papetti, 'Ne NATO ne de Avrupa, Erdoğan'la yollarını ayırabilir. Bu, stratejik bir partneri kaybetmek ve onu kesin olarak Çin ile Rusya'ya itmek anlamına gelir' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE GÖZDEN ÇIKARILAMAZ'Papetti, 'Türkiye Batı için zor bir ortak olabilir ama asla gözden çıkarılamaz. Bu ilişki hassas bir dengeye dayanıyor ve Batı'nın çıkarına olan, bu dengeyi korumaktır' ifadelerini kullandı.