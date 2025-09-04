Borsa güne nasıl başladı? İşte rakamlar...

Canlı borsa ekranı yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri, en çok artan ve en çok düşen hisseler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 4 Eylül 2025 Perşembe borsa son durum…Borsa güne yükselişle başladıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,38 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.763,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kazandı.Sektör endekslerinin tamamı yükseliş kaydederken, en çok değer kazanan sektör yüzde 1,26 ile spor olduEn çok artan ve en çok düşen hisseleri canlı borsa ekranı sayfasından takip etmek mümkün.Küresel piyasalarda karışık görünümABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürürken, iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini aktardı.Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puan direnç, 10.700 ve 10.600 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.